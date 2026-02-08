JKIND Resmi Jadi Authorized Distributor SunTek Window Film Indonesia

JPNN.com

Minggu, 08 Februari 2026 – 16:40 WIB
JKIND resmi ditunjuk Eastman sebagai Authorized Distributor SunTek Window Film di Indonesia. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, JAKARTA - PT Jaya Kreasi Indonesia (JKIND) resmi ditunjuk Eastman Chemical Company, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat sebagai Authorized Distributor SunTek Window Film di Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Jakarta.

Kemitraan strategis ini menjadi langkah besar bagi kedua perusahaan dalam menghadirkan solusi pelapis kaca berstandar global bagi pasar Indonesia. SunTek sendiri dikenal sebagai salah satu merek terkemuka dunia dalam teknologi kaca film untuk otomotif dan bangunan.

Marketing Manager PT Jaya Kreasi Indonesia Denise mengatakan penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan besar dari Eastman kepada JKIND.

“Kami merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Eastman Chemical Company. Menjadi Authorized Distributor SunTek di Indonesia bukan sekadar pencapaian bisnis, tetapi juga komitmen kami menghadirkan produk berkualitas internasional bagi konsumen Tanah Air,” kata Denise.

SunTek Window Film diproduksi langsung di Amerika Serikat dengan teknologi terkini. Produk ini menawarkan sejumlah keunggulan berupa penolakan panas maksimal dengan kemampuan menahan sinar infra merah dan ultraviolet hingga 99 persen, kejernihan visual tinggi, serta daya tahan warna yang tidak mudah pudar.

Kepercayaan Eastman kepada JKIND juga didukung rekam jejak perusahaan yang tahun ini genap berusia 25 tahun dalam industri otomotif aftermarket di Indonesia. JKIND selama ini dikenal sebagai mitra berbagai agen pemegang merek (APM) kendaraan bermotor dalam penyediaan kaca film OEM. 

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

