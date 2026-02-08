Geger! Ular Piton Sepanjang 5,5 Meter Muncul di Gudang Kayu Jalan Kenjeran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seekor ular piton sepanjang lebih dari lima meter ditemukan di sebuah gudang mebel di kawasan Jalan Kenjeran, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Minggu (8/2).

Mendapat laporan dari warga, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya langsung menerjunkan satu unit tim evakuasi dari Unit Tempur Rayon 2 Tambakrejo ke lokasi kejadian.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan laporan diterima sekitar pukul 09.58 WIB. Petugas berangkat satu menit kemudian dan tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pada pukul 10.04 WIB.

“Ular berada di dalam gudang yang dipenuhi tumpukan kayu. Ukurannya cukup besar sehingga perlu penanganan khusus,” kata Rokhim dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan hasil identifikasi, ular jenis piton tersebut memiliki panjang sekitar 5,5 meter dengan diameter tubuh berkisar 8 hingga 10 sentimeter.

Proses evakuasi dilakukan melalui koordinasi antara DPKP Kota Surabaya dan Posko Terpadu Kedung Cowek.

Evakuasi berlangsung selama kurang lebih 30 menit dan berhasil diselesaikan pada pukul 10.33 WIB, tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan berarti.

Setelah dievakuasi, ular piton tersebut dibawa petugas untuk penanganan lebih lanjut sesuai prosedur.