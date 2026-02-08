Sopir Diduga Mengantuk, Pikap Terperosok ke Sungai di Kedung Tarukan Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nasib sial dialami DBL (31) warga Dusun Jambon, Kabupaten Malang, setelah mobil pikap yang dikemudikannya nyemplung ke sungai di Jalan Kedung Tarukan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Minggu (8/2) pagi.

Kecelakaan tunggal tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB dan sempat mengundang perhatian warga sekitar. Sebuah mobil pikap terlihat terperosok ke dalam selokan di sisi jalan.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan kecelakaan itu diduga kuat terjadi karena pengemudi mengantuk berat.

“Insiden kecelakaan tunggal ini terjadi sekitar pukul 07.00 WIB, diduga karena sopir sedang mengantuk berat,” kata Rokhim dalam keterangan tertulis.

Mendapat laporan kejadian tersebut, DPKP Surabaya langsung mengerahkan satu unit Team Rescue Pasar Turi ke lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi kendaraan.

Mobil yang dievakuasi merupakan pikap warna silver bernomor polisi N 8003 FB. Kendaraan ditemukan dalam posisi miring di dalam selokan.

“Unit Team Rescue Pasar Turi tiba di TKP dan langsung melakukan koordinasi serta evakuasi. Proses evakuasi selesai pukul 07.48 WIB,” ujar Rokhim.

Dia menjelaskan sebelum kejadian, kendaraan melaju dari arah timur ke barat. Namun, saat melintas di Jalan Kedung Tarukan, kendaraan kehilangan kendali dan langsung masuk ke dalam sungai.