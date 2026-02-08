JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Sopir Diduga Mengantuk, Pikap Terperosok ke Sungai di Kedung Tarukan Surabaya

Sopir Diduga Mengantuk, Pikap Terperosok ke Sungai di Kedung Tarukan Surabaya

Minggu, 08 Februari 2026 – 15:03 WIB
Sopir Diduga Mengantuk, Pikap Terperosok ke Sungai di Kedung Tarukan Surabaya - JPNN.com Jatim
DPKP Surabaya saat mengevakuasi mobil pikap yang masuk sungai diduga akibat sopir mengantuk, Minggu (8/2). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Nasib sial dialami DBL (31) warga Dusun Jambon, Kabupaten Malang, setelah mobil pikap yang dikemudikannya nyemplung ke sungai di Jalan Kedung Tarukan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Minggu (8/2) pagi.

Kecelakaan tunggal tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB dan sempat mengundang perhatian warga sekitar. Sebuah mobil pikap terlihat terperosok ke dalam selokan di sisi jalan.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim mengatakan kecelakaan itu diduga kuat terjadi karena pengemudi mengantuk berat.

Baca Juga:

“Insiden kecelakaan tunggal ini terjadi sekitar pukul 07.00 WIB, diduga karena sopir sedang mengantuk berat,” kata Rokhim dalam keterangan tertulis.

Mendapat laporan kejadian tersebut, DPKP Surabaya langsung mengerahkan satu unit Team Rescue Pasar Turi ke lokasi untuk melakukan penanganan dan evakuasi kendaraan.

Mobil yang dievakuasi merupakan pikap warna silver bernomor polisi N 8003 FB. Kendaraan ditemukan dalam posisi miring di dalam selokan.

Baca Juga:

“Unit Team Rescue Pasar Turi tiba di TKP dan langsung melakukan koordinasi serta evakuasi. Proses evakuasi selesai pukul 07.48 WIB,” ujar Rokhim.

Dia menjelaskan sebelum kejadian, kendaraan melaju dari arah timur ke barat. Namun, saat melintas di Jalan Kedung Tarukan, kendaraan kehilangan kendali dan langsung masuk ke dalam sungai.

Sopir mengantuk, mobil pikap nyemplung ke sungai di Jalan Kedung Tarukan Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan surabaya pikap nyemplung sungai sopir mengantuk DPKP Surabaya mobil masuk selokan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU