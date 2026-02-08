Angin Kencang Terjang Probolinggo, Puluhan Rumah Rusak

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Puluhan rumah di Desa Phosangit Leres, Kabupaten Probolinggo rusak akibat diterjang angin kencang yang terjadi saat cuaca ekstrem melanda wilayah tersebut, Sabtu (7/2) petang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarif mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga deras disertai angin kencang mengakibatkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum.

"Hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah dan fasilitas umum rusak di Desa Phosangit Leres, Kecamatan Sumberasih," kata Oemar, Minggu (8/2).

Menurutnya, rumah warga yang terdampak mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, hingga berat, yang telah dilakukan pendataan oleh petugas BPBD.

"Di Dusun Bringin terdapat 12 rumah rusak dan 8 rumah rusak di Dusun Kukun, semuanya yang terdampak di Desa Phosangit Leres," ujarnya.

Selain rumah warga, angin kencang juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, yakni musala Sirojulfalah dan bangunan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dengan tingkat kerusakan ringan.

BPBD Probolinggo langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan pendataan dan asesmen dampak cuaca ekstrem.

Pihaknya fokus untuk memastikan kondisi warga terdampak aman sekaligus mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah dan fasilitas umum.