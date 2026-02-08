JPNN.com

Minggu, 08 Februari 2026 – 14:31 WIB
59 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Tulungagung - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan dan warga melihat kondisi runah warga yang ambruk akibat angin kencang di Sumberingin Kulon, Ngunut, Tulungagung, Sabtu (7/2/2026) ANTARA/HO-BPBD Tulungagung

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sebanyak 59 rumah warga di Kabupaten Tulungagung dilaporkan rusak akibat angin kencang atau puting beliung yang melanda dua kecamatan di wilayah tersebut, Sabtu (8/2) sore.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tulungagung Sudarmadji mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 14.27 WIB dan langsung ditindaklanjuti dengan pendataan serta penanganan darurat di lokasi terdampak.

"Laporan awal kami terima dari Desa Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol. Petugas langsung turun ke lapangan untuk asesmen dan pendataan kerusakan," kata Sudarmadji.

Di Desa Bendilwungu, tercatat lima rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat, termasuk satu rumah yang rusak akibat tertimpa pohon.

Kerusakan didominasi pada bagian atap, dengan total 1.250 genteng dan 20 lembar asbes rusak, serta estimasi kerugian mencapai Rp4,1 juta.

BPBD Tulungagung memberikan penanganan awal berupa bantuan terpal untuk melindungi rumah warga dari hujan susulan, sekaligus berkoordinasi dengan perangkat desa dan instansi terkait.

Selain di Sumbergempol, dampak hujan disertai angin kencang juga terjadi di Kecamatan Ngunut, tepatnya di Desa Sumberingin Kulon dan Desa Sumberingin Kidul.

Sebanyak 44 rumah warga di dua desa tersebut dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi.

Sebanyak 59 rumah warga rusak akibat puting beliung di Tulungagung, Jawa Timur. BPBD memastikan tidak ada korban jiwa.
Sumber Antara
