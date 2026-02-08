Enam Wisatawan Terseret Ombak Pantai Sine Tulungagung, Satu Hilang

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang wisatawan dilaporkan hilang dan lima lainnya berhasil diselamatkan setelah terseret ombak laut selatan di Pantai Sine, Kabupaten Tulungagung, Sabtu (8/2).

Koordinator Pos SAR Basarnas Trenggalek Bayu Prasetyo mengatakan, insiden bermula saat dua wisatawan berenang di kawasan Pantai Sine, kemudian terseret ombak besar. Empat wisatawan lain berusaha memberikan pertolongan, namun justru ikut terbawa arus.

"Upaya penyelamatan dilakukan secara spontan oleh wisatawan lain di sekitar lokasi. Lima orang dievakuasi ke darat, sedangkan satu korban belum berhasil diselamatkan," kata Bayu.

Korban yang masih dalam pencarian diketahui bernama Muhamad Attaya Ulun (20), warga Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Sementara itu, lima wisatawan yang berhasil diselamatkan langsung mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

Satu dari lima korban selamat bahkan harus dirujuk ke Instalasi Rawat Darurat (IRD) RSUD dr Iskak Tulungagung karena mengalami kondisi kritis.

Dalam operasi pencarian, Basarnas bersama tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, serta relawan menyiagakan personel dan peralatan untuk melakukan penyisiran perairan serta garis pantai di sekitar lokasi kejadian.

Camat Kalidawir Rusdianto mengatakan seluruh korban merupakan wisatawan dan bukan nelayan setempat. Informasi tersebut diperoleh dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Sine.