Gerindra Surabaya Kenang Kader Pejuang di HUT ke-18

Minggu, 08 Februari 2026 – 12:37 WIB
Gerindra Surabaya mengenang kader pejuang dalam perayaan HUT ke-18 bersama BHS dan Wali Kota Eri. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra di Kota Surabaya tidak hanya menjadi ajang konsolidasi politik, tetapi juga momentum penghormatan bagi para pejuang partai, Sabtu (7/2).

DPC Partai Gerindra Surabaya memberikan apresiasi khusus kepada kader yang telah mendahului atau gugur dalam tugas pengabdian.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya Cahyo Harjo Prakoso menegaskan kebesaran partai saat ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu.

“Dalam rangka HUT ini, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kader-kader Gerindra yang telah mendahului atau gugur. Kami selalu mengingat jasa para insan yang telah membesarkan Gerindra di masa lalu,” ujar Cahyo.

Dia menilai penghormatan tersebut penting untuk menanamkan nilai perjuangan kepada kader muda agar tidak melupakan sejarah partai.

“Perjuangan politik bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang menghargai sejarah,” katanya.

Selain pemberian penghargaan, acara berlangsung khidmat dengan pemotongan tumpeng dan doa bersama. Cahyo berharap kesederhanaan acara tetap memberi makna mendalam bagi keluarga besar Gerindra Surabaya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengingatkan seluruh kader agar tetap memegang visi besar partai.

HUT ke-18 Gerindra Surabaya diisi penghargaan bagi kader yang gugur dan aksi sosial untuk masyarakat.
