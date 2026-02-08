Gym di Jarak Surabaya Kebakaran, Dua Orang Nyaris Jadi Korban

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah tempat gym di Jalan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya kebakaran pada Minggu (8/2) pagi. Kebakaran terjadi di lantai dua bangunan dan nyaris menimbulkan korban jiwa.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 05.28 WIB dari seorang warga bernama Ilham. Selang satu menit kemudian, petugas langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian.

Unit Tempur Pos Grudo tiba di tempat kejadian kebakaran (TKK) pada pukul 05.37 WIB dan langsung melakukan upaya pemadaman. Api dipadamkan sekitar pukul 05.45 WIB, kemudian dilanjutkan proses pembasahan hingga kondisi dinyatakan kondusif pada pukul 06.27 WIB.

Kepala regu di lapangan menyebutkan bagian yang terbakar adalah plafon di lantai dua dengan luas area sekitar 10 meter x 6 meter dari total luas bangunan 15 meter x 20 meter. Sementara itu, lantai satu dipastikan aman dan tidak terdampak api.

“Untuk korban jiwa nihil, tetapi terdapat dua orang yang sempat dievakuasi karena berada dalam posisi tidur saat kejadian,” tulis laporan resmi DPKP Kota Surabaya.

Selain itu, kebakaran menyebabkan kerusakan pada empat unit alat gym yang berada di lantai dua.

Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik, namun kepastian penyebab masih menunggu hasil penyelidikan petugas kepolisian.

Dalam proses penanganan, DPKP Kota Surabaya mengerahkan sembilan unit tempur dan lima unit tim rescue. Penanganan juga melibatkan BPBD Kota Surabaya serta Posko Terpadu Pakis.