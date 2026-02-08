64 Bangunan Rusak di Tujuh Daerah Akibat Gempa Pacitan

jatim.jpnn.com, PACITAN - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang wilayah selatan Jawa Timur pada Jumat (6/2) dini hari, menyebabkan satu orang meninggal dunia serta puluhan bangunan mengalami kerusakan di sejumlah daerah.

Kabid Darlog BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan gempa terjadi pada pukul 01.06 WIB dengan pusat gempa berada di 8.98 LS – 111.17 BT, atau sekitar 89 kilometer selatan Pacitan, dengan kedalaman 10 kilometer, berdasarkan data BMKG.

“Korban jiwa satu orang di Kabupaten Pacitan. Korban memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan mengalami syok setelah kejadian gempa,” ujar Satriyo.

Korban meninggal diketahui bernama Joko Santoso (53) warga Dusun Krajan Kidul RT 005/RW 002, Desa Tanjungpuro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

Getaran gempa dirasakan di berbagai daerah di Jawa Timur, mulai dari skala II hingga IV MMI.

Wilayah dengan intensitas IV MMI atau getaran cukup kuat meliputi Pacitan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Ponorogo.

Sementara itu, intensitas III MMI dirasakan di Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Banyuwangi, hingga Ngawi, sedangkan intensitas II MMI dirasakan hingga Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang, Batu, Tuban, dan Jember.

Berdasarkan pendataan sementara BPBD Jatim, gempa berdampak di tujuh daerah, yakni Pacitan, Ponorogo, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Trenggalek, Madiun, dan Tulungagung.