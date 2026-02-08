Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (8/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngajum, Pakisaji, Singosari, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya Bantur, Donomulyo, Gedangan, Karangploso, Ngantang, Singosari, dan Sumbermanjing Wetan berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sore dan malamnya berawan di seluruh kawasan.