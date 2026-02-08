Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi dan Siang Gerimis-Hujan Lebat di Kawasan Berikut

JPNN.com

Minggu, 08 Februari 2026 – 10:25 WIB
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (8/2).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Karang Pilang dan Wiyung. Kawasan lainnya cerah berawan.

Siangnya Bulak, Kenjeran, dan Semampir berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya masih berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

