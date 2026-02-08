Cuaca Jawa Timur 8 Februari 2026, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (8/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Batu, Kota Madun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk.

Gerimis juga mengguyur Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya Gresik, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Situbondo, Sumenep, dan Tuban berawan dan berangin. Wilayah lainnya gerimis.

Sore dan malam gerimis mengguyur Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Lumajang, Ngawi, dan Situbondo. Wilayah lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)