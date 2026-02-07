JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini 45 Ribu Warga Surabaya Mengalami Penonaktifan BPJS PBI JK

45 Ribu Warga Surabaya Mengalami Penonaktifan BPJS PBI JK

Sabtu, 07 Februari 2026 – 22:05 WIB
45 Ribu Warga Surabaya Mengalami Penonaktifan BPJS PBI JK - JPNN.com Jatim
Ilustrasi kartu peserta BPJS Kesehatan Foto: Dokumentasi BPJS Kesehatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak sekitar 45 ribu warga Kota Surabaya tercatat mengalami penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Penonaktifan ini berlaku sejak 1 Februari 2026 dan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Muhammad Aras menjelaskan bahwa penonaktifan puluhan ribu peserta tersebut merupakan bagian dari pembaruan dan pemutakhiran data PBI JK oleh Kementerian Sosial, untuk menggantikan peserta lama dengan penerima bantuan yang dinilai lebih memenuhi kriteria.

Baca Juga:

“Di Kota Surabaya, sekitar 45 ribu peserta PBI JK dinonaktifkan. Data ini diperbarui secara berkala oleh Kementerian Sosial agar bantuan iuran tepat sasaran,” kata Aras, Sabtu (7/2)

Walakin Aras menyebut sebagian peserta yang dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk diaktifkan kembali, khususnya bagi warga yang memang masih tergolong miskin atau rentan miskin.

Selain itu, peserta dengan penyakit kronis atau kondisi darurat medis juga dapat diusulkan pengaktifan ulang setelah melalui verifikasi di lapangan.

Baca Juga:

“Peserta yang dinonaktifkan pada Januari 2026 masih bisa diaktifkan kembali jika hasil verifikasi menunjukkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin,” jelasnya.

Sementara itu, bagi warga yang tidak lagi memenuhi kriteria PBI JK, BPJS Kesehatan mengarahkan agar yang bersangkutan beralih menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Pemutakhiran data Kemensos, sebanyak 45 ribu peserta BPJS PBI JK Surabaya dinonaktifkan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penonaktifan peserta BPJS BPJS Kesehatan surabaya Peserta BPJS PBI JK BPJS PBI JK

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU