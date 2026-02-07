JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Sopir Diduga Kurang Konsentrasi, Bus Seruduk Beberapa Kendaraan di Tol Ngawi

Sopir Diduga Kurang Konsentrasi, Bus Seruduk Beberapa Kendaraan di Tol Ngawi

Sabtu, 07 Februari 2026 – 19:47 WIB
Sopir Diduga Kurang Konsentrasi, Bus Seruduk Beberapa Kendaraan di Tol Ngawi - JPNN.com Jatim
Peristiwa kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di Tol Ngawi-Solo, masuk Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Sabtu (7/2) sekira pukul 12.00 WIB. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Ngawi-Solo, masuk Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Sabtu (7/2) sekira pukul 12.00 WIB.

Kejadian tersebut melibatkan 4 kendaraan sekaligus di antaranya  Honda CRV bernopol L 1923 FJ, dikemudikan Suhadi (57) warga Desa/Kecamatan Gemurung, Kabupaten Sidoarjo, berpenumpang Leni Yuliani.

Kemudian Bus Rosalia Indah nopol AD 7295 OF dikemudikan Dalyanto (55) warga Desa Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Baca Juga:

Lalu Truk Colt Diesel bernopol AA 9631 BP dikemudikan Luniyanto (30) warga Desa Dawuhan, Kecamatan Kayugiyang Garung, Kabupaten Wonosobo, beserta kenek Angga Febrian

Serta Bus Bagong nopol B 7228 FGB, dikemudikan A Ibdafi Sabillah (33) warga Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan akibat kecelakaan sebanyak tiga orang mengalami luka luka dan harus mendapatkan penanganan.

Baca Juga:

Peristiwa berawal dari Bus Rosalia Indah, melaju dari arah timur ke barat, searah di depannya Honda Crv, Truck Colt Diesel dan searah Bus Bagong.

“Berdasarkan keterangan dari para saksi, Pengemudi Bus Bagong melaju melambat, lantaran melihat tanda perbaikan jalan di depannya,” jelas Yuliana.

Kronologi bus tabrak tiga kendaraan di Tol Ngawi-Solo, tiga luk-luka
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Tol Ngawi-Solo kecelakaan tol kecelakaan Tol Ngawi-Solo kecelakaan bus di tol kecelakaan beruntun

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU