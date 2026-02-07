Sopir Diduga Kurang Konsentrasi, Bus Seruduk Beberapa Kendaraan di Tol Ngawi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Ngawi-Solo, masuk Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Sabtu (7/2) sekira pukul 12.00 WIB.

Kejadian tersebut melibatkan 4 kendaraan sekaligus di antaranya Honda CRV bernopol L 1923 FJ, dikemudikan Suhadi (57) warga Desa/Kecamatan Gemurung, Kabupaten Sidoarjo, berpenumpang Leni Yuliani.

Kemudian Bus Rosalia Indah nopol AD 7295 OF dikemudikan Dalyanto (55) warga Desa Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Lalu Truk Colt Diesel bernopol AA 9631 BP dikemudikan Luniyanto (30) warga Desa Dawuhan, Kecamatan Kayugiyang Garung, Kabupaten Wonosobo, beserta kenek Angga Febrian

Serta Bus Bagong nopol B 7228 FGB, dikemudikan A Ibdafi Sabillah (33) warga Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan akibat kecelakaan sebanyak tiga orang mengalami luka luka dan harus mendapatkan penanganan.

Peristiwa berawal dari Bus Rosalia Indah, melaju dari arah timur ke barat, searah di depannya Honda Crv, Truck Colt Diesel dan searah Bus Bagong.

“Berdasarkan keterangan dari para saksi, Pengemudi Bus Bagong melaju melambat, lantaran melihat tanda perbaikan jalan di depannya,” jelas Yuliana.