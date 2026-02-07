JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Peringati Hari Rotary 2026, Rotary D3420 Hijaukan Taman Mozaik Surabaya

Peringati Hari Rotary 2026, Rotary D3420 Hijaukan Taman Mozaik Surabaya

Sabtu, 07 Februari 2026 – 16:40 WIB
Peringati Hari Rotary 2026, Rotary D3420 Hijaukan Taman Mozaik Surabaya - JPNN.com Jatim
Rotary D3420 luncurkan gerakan Rotary Hijaukan Negeri dengan menanam 180 pohon di Taman Mozaik Surabaya. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rotary District 3420 akan melakukan penanaman ratusan pohon di Taman Mozaik Surabaya sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperingati Hari Rotary International 2026.

Kegiatan ini mengusung tema ‘Bersama Menghijaukan, Bersama Menguatkan’, yang menjadi bagian dari gerakan nasional Rotary Hijaukan Negeri.

District Governor Rotary D3420 Dyah Anggraeni menjelaskan, Surabaya dipilih sebagai lokasi pencanangan karena seluruh pimpinan Rotary se-District 3420 tengah berkumpul di Kota Pahlawan dalam rangka peringatan Rotary Day yang jatuh pada 23 Februari 2026.

Baca Juga:

“Ini momentum yang tepat karena ada inisiasi program Global Grant dari Rotary Club Kaliasin Surabaya. Dari sini kita mencanangkan gerakan tanam pohon bersama seluruh pimpinan Rotary, yang nantinya akan diikuti oleh berbagai daerah di Indonesia,” ujar Dyah.

Menurutnya, gerakan ini dilatarbelakangi keprihatinan terhadap maraknya bencana banjir akibat kerusakan lingkungan dan banyaknya lahan kritis di berbagai wilayah.

“Rotary punya program Rotary Disaster Response, kami sering turun membantu saat banjir, tetapi yang lebih penting adalah pencegahan. Salah satunya dengan menghijaukan kembali lahan kritis seperti bekas tambang, daerah gundul, dan kawasan pesisir,” jelasnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Past District Governor D3420 Febri Dipokusumo menilai gerakan penghijauan ini sebagai investasi jangka panjang untuk generasi mendatang.

“Waktu terbaik menanam pohon sebenarnya 20 tahun lalu. Sekarang ini adalah kesempatan kedua untuk 20 tahun ke depan. Kita ingin meninggalkan legacy bagi anak cucu,” katanya.

Rotary District 3420 menanam ratusan pohon di Taman Mozaik Surabaya untuk memperingati Hari Rotary International 2026 dan menjaga kelestarian lingkungan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Rotary District 3420 Rotary D3420 gerakan tanam pohon Hari Rotary 2026 Rotary Hijaukan Negeri Penghijauan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU