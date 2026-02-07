Peringati Hari Rotary 2026, Rotary D3420 Hijaukan Taman Mozaik Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rotary District 3420 akan melakukan penanaman ratusan pohon di Taman Mozaik Surabaya sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperingati Hari Rotary International 2026.

Kegiatan ini mengusung tema ‘Bersama Menghijaukan, Bersama Menguatkan’, yang menjadi bagian dari gerakan nasional Rotary Hijaukan Negeri.

District Governor Rotary D3420 Dyah Anggraeni menjelaskan, Surabaya dipilih sebagai lokasi pencanangan karena seluruh pimpinan Rotary se-District 3420 tengah berkumpul di Kota Pahlawan dalam rangka peringatan Rotary Day yang jatuh pada 23 Februari 2026.

“Ini momentum yang tepat karena ada inisiasi program Global Grant dari Rotary Club Kaliasin Surabaya. Dari sini kita mencanangkan gerakan tanam pohon bersama seluruh pimpinan Rotary, yang nantinya akan diikuti oleh berbagai daerah di Indonesia,” ujar Dyah.

Menurutnya, gerakan ini dilatarbelakangi keprihatinan terhadap maraknya bencana banjir akibat kerusakan lingkungan dan banyaknya lahan kritis di berbagai wilayah.

“Rotary punya program Rotary Disaster Response, kami sering turun membantu saat banjir, tetapi yang lebih penting adalah pencegahan. Salah satunya dengan menghijaukan kembali lahan kritis seperti bekas tambang, daerah gundul, dan kawasan pesisir,” jelasnya.

Sementara itu, Past District Governor D3420 Febri Dipokusumo menilai gerakan penghijauan ini sebagai investasi jangka panjang untuk generasi mendatang.

“Waktu terbaik menanam pohon sebenarnya 20 tahun lalu. Sekarang ini adalah kesempatan kedua untuk 20 tahun ke depan. Kita ingin meninggalkan legacy bagi anak cucu,” katanya.