JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini BMKG Ungkap Fakta Terbaru Gempa Susulan Pacitan

BMKG Ungkap Fakta Terbaru Gempa Susulan Pacitan

Sabtu, 07 Februari 2026 – 17:32 WIB
BMKG Ungkap Fakta Terbaru Gempa Susulan Pacitan - JPNN.com Jatim
Anggota Polisi dan TNI memeriksa bangunan rusak terdampak gempa bumi di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026). BPBD Trenggalek mencatat 7 rumah dan 1 kantor desa rusak ringan terdampak gempa magnitudo 6,4 yang terjadi di perairan selatan Pacitan. ANTARA FOTO/Putro Widyant/sgd/nz

jatim.jpnn.com, PACITAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat aktivitas gempa susulan pascagempa bermagnitudo 6,2 yang sebelumnya ditulis 6,4 di wilayah tenggara Pacitan mulai menunjukkan penurunan frekuensi.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan hingga Sabtu (7/2), tercatat sebanyak 24 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,0 dan terkecil 2,2.

"Frekuensi kejadian gempa susulan sudah menurun dan jarang terjadi, mohon masyarakat tidak terlalu khawatir berlebihan. Sudah luruh," ujar Daryono.

Baca Juga:

BMKG mencatat gempa susulan paling banyak terjadi pada rentang waktu pukul 01.00 hingga 06.00 WIB pada Jumat pagi dengan total 11 kejadian.

Sebelumnya, gempa utama bermagnitudo 6,2 terjadi pada Jumat (6/2) pukul 01.06 WIB. Pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 58 kilometer di tenggara Pacitan dan tergolong gempa megathrust dangkal.

Guncangan dirasakan dengan intensitas IV MMI di Pacitan, Bantul, Yogyakarta, dan Sleman. Sementara III MMI dirasakan di Kulon Progo, Trenggalek, Wonogiri, Malang, Blitar, Surakarta, hingga Banjarnegara, serta II MMI di Tuban dan Jepara.

Baca Juga:

BMKG memastikan terus memantau aktivitas kegempaan dan mengimbau masyarakat tetap waspada, mengikuti informasi resmi, serta menghindari bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Sementara itu, berdasarkan laporan sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Jumat sore gempa berdampak pada 224 jiwa yang tersebar di tiga provinsi. Sebanyak 40 orang dilaporkan mengalami luka di Kabupaten Bantul.

BMKG mencatat gempa susulan Pacitan mulai menurun. Total 24 kali susulan terjadi pascagempa 6,2 magnitudo.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   gempa Pacitan gempa susulan BMKG gempa megathrust BNPB gempa bumi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU