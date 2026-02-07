Banyuwangi Jadi Lokasi Pabrik Bioetanol Pertama Proyek Hilirisasi Danantara

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Danantara memulai pembangunan sejumlah proyek hilirisasi fase pertama secara serentak di berbagai daerah, Jumat (6/2). Salah satu proyek yang ditandai dengan peletakan batu pertama adalah pembangunan pabrik bioetanol di Kabupaten Banyuwangi.

Pabrik bioetanol ini menjadi bagian dari penguatan industri energi baru dan terbarukan berbasis komoditas dalam negeri, khususnya tebu.

Proyek tersebut merupakan hasil kerja sama antara PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dan PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) melalui subholding PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pembangunan pabrik bioetanol tersebut. Dia menilai proyek ini berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyambut baik pembangunan pabrik bioetanol ini. Kami berharap pengelolaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan melibatkan masyarakat lokal,” ujar Ipuk.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai lokasi awal pengembangan bioetanol karena memiliki dukungan sumber daya yang memadai. Pabrik ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 10 hektare.

Menurut Agung, pengembangan bioetanol diharapkan dapat memperkuat bauran energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Ke depan, hasil produksi bioetanol akan disalurkan melalui jaringan Pertamina Patra Niaga.

“Kami melihat bioetanol sebagai bagian penting dari transisi energi. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Pertamina, PTPN, dan SGN untuk memperkuat ekosistem energi bersih nasional,” ujarnya.