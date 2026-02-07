Gempa M 6,4 Pacitan Rusak Sejumlah Rumah di Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Gempa bumi bermagnitudo 6,4 yang berpusat di perairan selatan Kabupaten Pacitan pada Jumat (6/2) dini hari, turut dirasakan hingga Kabupaten Ponorogo dan mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan.

Salah satu rumah terdampak berada di Desa Bogem, Kecamatan Sampung, Ponorogo.

Pemilik rumah, Milan Sayekti, mengatakan bagian belakang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan gempa.

"Saya mendengar suara keras dari belakang rumah. Setelah dicek, ternyata sebagian atap jebol, kurang lebih seperempat bagian rusak," kata dia. kata Milan, Jumat.

Meski bagian rumah yang rusak tidak digunakan untuk aktivitas sehari-hari, Milan mengaku khawatir jika kerusakan dibiarkan terlalu lama karena terdapat instalasi kabel listrik yang berpotensi membahayakan.

Kerusakan serupa juga dilaporkan terjadi di Kelurahan Surodikraman, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo. Rumah milik warga bernama Paniyem mengalami kerusakan pada bagian dinding belakang yang ambrol akibat guncangan gempa.

Paniyem mengatakan saat gempa terjadi dirinya masih berada di dalam rumah dan baru mengetahui kondisi bangunan setelah dipanggil oleh tetangganya.

"Waktu gempa saya masih di dalam rumah. Setelah dipanggil tetangga, saya keluar dan ternyata dinding belakang sudah ambrol," ujarnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, sejumlah perabot rumah tangga warga dilaporkan rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan.