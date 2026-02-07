Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat, Siap-Siap Mantel

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (7/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sore dan malam gerimis dan hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bantur, Dampit, Karangploso, Tirtoyudo, dan Wagir. Gerimis mengguyur Kasembon dan Pakisaji. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Dampit dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Sore dan malamnya gerimis dan hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.