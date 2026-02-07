Kecelakaan Maut Truk Tabrak Motor di Sememi Surabaya, Pelajar Asal Gresik Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Sememi, Surabaya, Jumat (6/2) sekitar pukul 13.30 WIB. Insiden melibatkan truk boks Mitsubishi dengan sepeda motor Yamaha RX King, mengakibatkan satu orang tewas di lokasi kejadian.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polrestabes Surabaya Iptu Suryadi mengatakan korban tewas diketahui bernama Dava Satria Aruna Putra (19) seorang pelajar asal Gresik.

“Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian, kemudian dievakuasi ke RS BDH Surabaya untuk keperluan visum,” ujar Suryadi.

Kecelakaan melibatkan truk boks Mitsubishi bernopol W-9984-PA yang dikemudikan Chuzaini (59) warga Sidoarjo dengan sepeda motor Yamaha RX King bernopol S-5030-TH yang dikendarai korban.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), truk boks melaju dari arah barat ke timur. Setibanya di lokasi, pengemudi truk berbelok ke kanan untuk putar balik, namun tidak memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitarnya.

“Pada saat bersamaan, sepeda motor korban melaju searah di sisi samping truk sehingga terjadi tabrakan,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, penyebab kecelakaan diduga karena faktor kelalaian pengemudi truk yang tidak berhati-hati saat melakukan manuver putar balik.

Polisi telah mengamankan kedua kendaraan beserta dokumen terkait serta melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi di sekitar lokasi.