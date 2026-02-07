Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sampai Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (7/2).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Mulyorejo, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Sukolilo.

Gerimis juga mengguyur Sukomanunggal, Tambaksari, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.