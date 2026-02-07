Cuaca Jawa Timur 7 Februari 2026, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (7/2).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Jember, Kota Malang, Lumajang, Probolinggo, dan Situbondo. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bondowoso.

Gerimis juga mengguyur Jobang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Lamongan, Magetan, Malang, Pasuruan, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Jember, Kota Mojokerto, Mojokerto, Sidoarjo, dan Situbondo. Gerimis mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Jombang.

Gerimis juga mengguyur Kota Batu, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Pasuruan, Ponorogo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sore dan malam hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto,

Hujan lebat disertai petir juga melanda Kota Probolinggo, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.