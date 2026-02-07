JPNN.com

Gempa 6,4 di Pacitan Renggut Satu Nyawa, Korban Diduga Meninggal karena Syok

Sabtu, 07 Februari 2026 – 08:33 WIB
Petugas BPBD Pacitan melakukan asesmen di rumah warga yang dilaporkan terdampak gempa di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026). ANTARA/HO-BPBD Pacitan

jatim.jpnn.com, PACITAN - Satu warga Kabupaten Pacitan dilaporkan meninggal dunia setelah gempa bumi bermagnitudo 6,4 mengguncang wilayah tersebut, Jumat (6/2) dini hari.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan Radite Suryo Anggono mengatakan korban bernama Joko Santoso (53) warga Desa Tanjungpuro, Kecamatan Ngadirojo.

“Dampak gempa dini hari tadi, terdapat satu warga yang meninggal dunia,” kata Radite saat dikonfirmasi.

Berdasarkan hasil asesmen petugas di lapangan, korban tidak meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Korban diduga mengalami syok setelah gempa terjadi.

Menurut Radite, korban sempat keluar rumah untuk menyelamatkan diri saat gempa mengguncang dan bahkan masih sempat berbincang dengan tetangganya.

Namun, ketika hendak kembali masuk ke rumah, korban tiba-tiba terjatuh.

“Korban sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak tertolong. Dugaan sementara meninggal akibat syok,” ujarnya.

Selain korban jiwa, BPBD Pacitan juga menerima laporan adanya kerusakan bangunan di sejumlah wilayah.

