Eri Cahyadi Sebut Dugaan Korupsi PD Pasar Surya Ditelusuri Kejari Perak

Jumat, 06 Februari 2026 – 22:05 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membenarkan dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya saat ini tengah ditelusuri oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.

Penelusuran tersebut, kata Eri, merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya untuk memutus persoalan lama yang membebani kinerja BUMD.

“Betul, insyaallah memang sedang ditelusuri. Karena saya sampaikan langsung ke direkturnya, ayo laporkan. Ini harus dipotong dulu. Kalau tidak dipotong, ini akan mempengaruhi yang di depan,” kata Eri, Jumat (6/2).

Eri menegaskan persoalan di PD Pasar Surya bukan berkaitan dengan kepengurusan saat ini, melainkan berasal dari masa lalu.

Menurutnya, beban utang yang timbul akibat praktik korupsi direksi lama selama ini justru dibebankan kepada direksi dan organisasi yang baru.

“Kalau utang yang disebabkan oleh korupsi direktur lama dibebankan ke yang baru, ya tidak akan pernah sehat. Direksi baru tidak mungkin bisa bekerja maksimal kalau dibebani masalah lama,” ujarnya.

Terkait nilai kerugian negara, Eri mengaku tidak mengingat secara pasti nominalnya.

Namun, dia menekankan kasus tersebut sudah berlangsung cukup lama dan terus menjadi beban keuangan perusahaan daerah.

