Bocah Tenggelam di Sungai Lamong Ditemukan Meninggal di Mojokerto

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang bocah bernama Nakula (14) yang tenggelam di Sungai Lamong Desa Kreteranggon, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan akhirnya ditemukan pada hari kedua pencarian, Jumat (6/2).

Nakula ditemukan di aliran Sungai Lamong tepatnya di Dusun Setoyo, Desa Talunblandong, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto atau 15 kilometer dari titik awal dilaporkan hilang.

"Sekitar pukul 11.00 WIB, tim menerima laporan adanya penemuan jenazah di sungai oleh warga Desa Talun dan tim SAR gabungan menuju lokasi untuk mengevakuasi korban" jelas Kepala Kantor SAR Surabaya, selaku SAR Mission coordinator (SMC) Nanang Sigit.

Nanang menjelaskan proses pencarian dengan mengerahkan empat perahu karet yang melakukan penyisiran di sungai serta tim darat yang melakukan pemantauan di Jembatan Babadan dan Jembatan Brangkal.

“Dengan telah ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat kembali ke satuan masing-masing,” katanya.

Jenazah korban yang telah dievakuasi kemudian dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah serta menolak untuk autopsi. (mcr23/jpnn)