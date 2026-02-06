Hadir di Surabaya, BCA Expoversary 2026 Tawarkan Banyak Promo Kredit KPR dan Mobil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan BCA Expoversary Surabaya 2026 di Ciputra World Surabaya pada 6–8 Februari 2026.

Kegiatan ini menyajikan berbagai solusi pembiayaan serta promo menarik bagi pengunjung, mulai dari kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit sepeda motor (KSM), hingga beragam produk unggulan BCA lainnya.

BCA Expoversary Surabaya 2026 dibuka langsung oleh Direktur BCA Vera Eve Lim, dan turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah III BCA Widjaja Stephen, jajaran manajemen BCA, serta anak perusahaan. Perhelatan ini digelar dalam rangka menyambut puncak perayaan ulang tahun ke-69 BCA.

Vera Eve Lim menyampaikan apresiasi kepada nasabah BCA di Kota Surabaya dan sekitarnya yang selama ini telah mempercayakan layanan finansialnya kepada perseroan.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Surabaya berkontribusi sekitar 25 persen terhadap perekonomian Jawa Timur pada 2024. Oleh karena itu, BCA hadir di kota ini untuk memberikan solusi finansial, mempermudah transaksi perbankan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Surabaya dan sekitarnya,” ujar Vera, Jumat (6/2).

Selain digelar secara offline, BCA Expoversary 2026 juga hadir secara online melalui laman expo.bca.co.id hingga 31 Maret 2026. Perhelatan offline BCA Expoversary juga digelar di delapan kota lainnya, yakni Jabodetabek, Semarang, Denpasar, Makassar, Medan, Malang, dan Pontianak.

Vera menjelaskan, BCA Expoversary Surabaya 2026 menawarkan berbagai promo unggulan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, antara lain KPR BCA: bunga spesial 1,69 persen eff.p.a fixed 1 tahun, diskon provisi 50 persen, dan diskon asuransi jiwa 5 persen.

Kemudian KKB BCA: bunga spesial 2,15 persen flat p.a tenor 3 tahun serta potongan biaya administrasi hingga Rp900 ribu dan KSM BCA: uang muka mulai 6,9 persen, bunga spesial mulai 5,69 persen, serta potongan biaya administrasi Rp200 ribu.