Resmi Dibuka, GUTF Surabaya 2026 Tawarkan Tiket Umrah Mulai Rp15 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank partner resmi menggelar Garuda Indonesia Umrah Travel Fair (GUTF) 2026 di Makassar dan Surabaya mulai Jumat (6/2) hingga Minggu (8/2/).

Pembukaan GUTF di Surabaya yang digelar di Pakuwon City Mall dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Evy Afianasari, Kakanwil Kementerian Haji Provinsi Jawa Timur M M Asadul Anam, Regional CEO RO 8 Surabaya Bank Syariah Indonesia Jajang Abdul Karim, serta Garuda Indonesia Umrah Business Division Head Gilang Arioseno.

Mengusung tema ‘Perjalanan Suci Dimulai dari Sini’, GUTF Surabaya 2026 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai penawaran paket perjalanan umrah dan haji plus, serta tiket penerbangan dengan harga khusus.

Harga tiket penerbangan Garuda Indonesia ke Jeddah pulang-pergi ditawarkan mulai dari Rp15 juta untuk kelas ekonomi dan Rp40,9 juta untuk kelas bisnis, yang diikuti oleh 21 travel agent.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim menjelaskan tema tersebut dimaknai bahwa ibadah umrah tidak dimulai saat pesawat lepas landas, melainkan sejak niat dan persiapan dilakukan.

“Di titik awal inilah Garuda Indonesia berkomitmen untuk hadir menjadi mitra perjalanan yang terpercaya, dari awal hingga akhir,” ujar Reza.

Melalui GUTF 2026, Garuda Indonesia menghadirkan berbagai penawaran khusus, mulai dari harga tiket, paket perjalanan, hingga kemudahan pembiayaan berbasis syariah.

“Seluruh penawaran ini kami rancang untuk memberikan lebih banyak pilihan terbaik bagi masyarakat, sekaligus memudahkan persiapan perjalanan ibadah tanpa mengurangi esensi kekhusyukan,” jelasnya.