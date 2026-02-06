JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini JK Soal Board of Peace Trump: Indonesia Harus Pastikan Palestina Merdeka

JK Soal Board of Peace Trump: Indonesia Harus Pastikan Palestina Merdeka

Jumat, 06 Februari 2026 – 19:27 WIB
JK Soal Board of Peace Trump: Indonesia Harus Pastikan Palestina Merdeka - JPNN.com Jatim
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTNBH di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Jumat (6/2). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) angkat suara mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk membantu penyelesaian konflik Palestina di Gaza.

JK menegaskan Indonesia wajib berjuang penuh agar kemerdekaan Palestina dapat terwujud melalui peran dalam organisasi Dewan

Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut.

Baca Juga:

Meski demikian, JK mengingatkan agar seluruh langkah diplomasi Indonesia dalam BoP tetap dilakukan secara rasional dan penuh kehati-hatian.

"Ya kan sudah, itu harus dijalankan dengan kehati-hatian, bahwa ujung dari keputusan itu harus memberikan suatu kemampuan dan pengakuan kepada Palestina," ujar JK seusai mengisi materi dalam Sidang Paripurna Majelis Senat Akademik PTN-BH di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat (6/2).

Dia menilai sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus memastikan keikutsertaan dalam BoP benar-benar membawa dampak nyata bagi perjuangan rakyat Palestina.

Baca Juga:

"Itu intinya, harus jalan walaupun kita mempunyai, negara-negara Islam harus mempunyai manfaat atau keteguhan untuk membantu [kemerdekaan] Palestina," jelasnya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang digagas Presiden AS Donald Trump. Penandatanganan dilakukan di Davos, Swiss pada Kamis (22/1).

Jusuf Kalla mengingatkan peran Indonesia di Board of Peace Trump harus dijalankan dengan hati-hati dan berdampak nyata bagi Palestina.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Jusuf Kalla board of peace bop trump indonesia palestina konflik gaza perdamaian palestina diplomasi indonesia dewan perdamaian

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU