Superstar Agency Jadi MCN Shopee Terbaik 2026, Sapu Leaderboard Januari

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Industri social commerce Indonesia mengawali 2026 dengan kejutan besar. MCN Superstar Agency resmi mengukuhkan posisinya sebagai MCN Shopee terbaik 2026 setelah menyapu peringkat pertama pada Leaderboard GT Incubation periode Januari 2026.

Pencapaian prestisius dalam ekosistem Shopee Affiliate tersebut menempatkan Superstar Agency sebagai agensi pendamping affiliator paling efektif dalam mencetak Golden Tick Creator.

Mereka tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga mengungguli sejumlah MCN besar lainnya di Indonesia.

Keberhasilan Superstar Agency menduduki posisi puncak leaderboard selama periode 1–31 Januari 2026 didorong oleh tiga pilar utama.

Pertama, sistem inkubasi terstruktur melalui kurikulum pengembangan kreator yang disesuaikan dengan algoritma terbaru 2026.

Kedua, pendampingan intensif yang fokus pada peningkatan performa live streamer dan kualitas konten Shopee Affiliate secara real time.

Ketiga, ekosistem scalable yang membuktikan strategi mereka mampu menghasilkan kreator berkualitas tinggi secara masif dan berkelanjutan.

“Kemenangan ini adalah validasi bahwa sistem kami tidak hanya bekerja, tetapi juga sangat scalable untuk masa depan industri affiliate,” ujar CEO Superstar Agency Andri Firmansyah.