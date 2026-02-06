FK Unair Angkat Prof Hamzaini UKM Malaysia Jadi Adjunct Professor

JPNN.com

Jumat, 06 Februari 2026 – 17:32 WIB
FK Unair kukuhkan Prof. Hamzaini dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai Adjunct Professor di bidang radiologi, Jumat (6/2). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) mengukuhkan Prof Dr Hamzaini bin Abdul Hamid dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai Adjunct Professor dalam bidang radiologi.

Prof Hamzaini memaparkan orasi ilmiah bertajuk 'Radiological Reasoning for Radiologists and Residents'. Dia juga menekankan kemampuan penalaran radiologis merupakan fondasi utama dalam praktik radiologi, terutama bagi dokter yang masih berada dalam tahap pendidikan atau residen.

"Kesalahan penalaran itu paling sering terjadi pada radiolog junior karena dua hal utama, yakni keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang masih berkembang. Karena itu, selalu ada kemungkinan terjadi kekeliruan,” ujar Prof Hamzaini, Jumat (6/2).

Dia menjelaskan baik di Indonesia maupun di Malaysia, hasil pembacaan radiologi oleh residen tidak langsung difinalisasi, melainkan harus melalui supervisi konsultan.

“Hasil pemeriksaan harus ditunjukkan terlebih dahulu kepada konsultan sebelum difinalkan. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Residen belajar langsung dari kesalahan secara hands on, dan meskipun informal, metode ini justru sangat efektif,” jelasnya.

Menurut Prof Hamzaini, tantangan terbesar dalam radiological reasoning di rumah sakit adalah kurangnya paparan terhadap variasi citra medis.

“Radiolog harus melihat sebanyak mungkin gambar. Makin banyak citra yang dilihat, makin banyak pola yang terekam di otak. Inilah dasar dari pattern recognition,” katanya.

Dia menegaskan pembelajaran radiologi tidak cukup hanya melalui buku teks.

