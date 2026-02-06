Eks Hi-Tech Mal Direvitalisasi, Pemkot Surabaya Siapkan Pusat Sains & Kreativitas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mempercepat revitalisasi gedung eks Hi-Tech Mal di kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) untuk diubah menjadi pusat sains, teknologi, dan kreativitas bagi generasi muda.

Revitalisasi dilakukan bertahap, dimulai dari perbaikan struktur dasar bangunan hingga penataan ulang fungsi setiap lantai.

Pada tahap awal, Pemkot fokus melakukan pembenahan area basement dan lantai dasar, termasuk perbaikan fasad serta penguatan pilar gedung yang telah lama tidak difungsikan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Iman Kristian mengatakan Dalam pengembangannya, eks Hi-Tech Mal akan mengusung konsep Science, Creative, and Technology Hub.

Konsep ini diarahkan untuk menjadikan kawasan THR sebagai pusat aktivitas berbasis teknologi, riset, dan industri kreatif yang terbuka bagi masyarakat.

Pemkot Surabaya juga berencana menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset.

Beberapa di antaranya Universitas Ciputra melalui Apple University, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan dukungan Microsoft, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk penguatan kegiatan riset dan inovasi.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem kreatif, Pemkot Surabaya akan memindahkan KORIDOR Coworking & Creative Space dari Gedung Siola ke eks Hi-Tech Mal.