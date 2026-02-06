Gempa M 6,4 Guncang Pacitan, 11 Bangunan Dilaporkan Rusak

jatim.jpnn.com, PACITAN - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah selatan Jawa Timur, dengan pusat gempa berada 89 kilometer selatan Pacitan, Jumat (6/2) dini hari.

Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada pukul 01.06 WIB dengan koordinat 8,98 LS – 111,17 BT dan kedalaman 10 kilometer.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan hingga pukul 09.55 WIB, BPBD kabupaten/kota masih melakukan pendataan dampak di sejumlah wilayah.

“BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Pacitan, Ponorogo, dan Kota Blitar masih melakukan asesmen di lapangan, termasuk pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan,” kata Satriyo dalam keterangan tertulis.

Gempa dirasakan di sejumlah daerah dengan intensitas berbeda, yaitu di Pacitan, Madiun, dan Ponorogo yang merasakan hingga IV MMI, sedangkan wilayah seperti Surabaya, Malang, Sidoarjo, Gresik, hingga Jember merasakan getaran II–III MMI.

Hingga saat ini, belum ada laporan korban jiwa. Namun, tercatat 11 bangunan mengalami kerusakan, dengan rincian antara lain sembilan rumah rusak ringan di Pacitan dan Ponorogo, satu rumah rusak sedang di Kota Blitar, dan satu tempat usaha (kafe) rusak di Kota Blitar.

Baca Juga: Dua Rumah Warga di Malang Rusak Terdampak Gempa Pacitan

Kerusakan paling banyak terjadi di Kabupaten Pacitan, tersebar di Kecamatan Pacitan, Pringkuku, dan Arjosari.

BPBD Jatim terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta menyebarluaskan informasi melalui media komunikasi untuk memastikan masyarakat tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.