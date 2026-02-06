JPNN.com

Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Kawasan Berikut Potensi Diguyur Gerimis

Jumat, 06 Februari 2026 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (6/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing dan Lowokwaru. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Gedangan, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Lawang, Pagak, Pagelaran, dan Singosari. Donomulyo hujan lebat disertaip petir dan kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Jabung, Karangploso, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon.

Gerimis juga mengguyur Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
