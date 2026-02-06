Cuaca Jawa Timur 6 Februari 2026, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (6/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo.

Gerimis juga mengguyur Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sore dan malam gerimis mengguyur Jember, Kota Malang, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-46 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)