Rumah di Ampel Surabaya Kebakaran saat Ditinggal Pemilik, 2 Orang Luka Bakar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah di Jalan Petukangan Gang IX Nomor 5, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, terbakar pada Kamis (5/2) malam. Kebakaran menghanguskan ruangan di lantai dua dan menyebabkan dua orang mengalami luka bakar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Laksita Rini mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 19.14 WIB dan langsung mengerahkan petugas ke lokasi.

“Petugas tiba di tempat kejadian sekitar pukul 19.20 WIB dan langsung melakukan pemadaman,” kata Rini.

Sebanyak delapan unit tempur dan lima unit rescue dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.

“Pemadaman berjalan cukup terkendali meski akses menuju lokasi cukup sulit karena gang sempit dan banyak kendaraan warga yang terparkir di kanan kiri jalan,” ujarnya.

Kebakaran terjadi pada bangunan rumah berukuran sekitar 5x12 meter. Area yang terbakar berada di lantai dua bagian depan dengan luas kurang lebih 5x6 meter.

Lantai dua rumah tersebut diketahui terbuat dari papan sehingga api cepat membesar. Sementara itu, lantai satu relatif aman, meski sebagian plafon sempat jebol akibat panas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari kipas angin.