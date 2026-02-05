JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Khofifah Dijadwalkan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Jatim 12 Februari

Khofifah Dijadwalkan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Jatim 12 Februari

Kamis, 05 Februari 2026 – 20:22 WIB
Khofifah Dijadwalkan Hadir di Sidang Korupsi Dana Hibah Jatim 12 Februari - JPNN.com Jatim
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dame Maria Silaba. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa direncanakan akan hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemprov Jawa Timur pada Kamis (12/2) mendatang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dame Maria Silaban menjelaskan Khofifah melalui Biro Hukum Pemprov Jawa Timur telah secara resmi mengajukan permohonan penundaan waktu untuk menghadiri persidangan hari ini.

Dame menyebut, Khofifah dijadwalkan hadir sebagai saksi pada persidangan lanjutan pekan depan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Baca Juga:

“Melalui surat tersebut, saudara Gubernur menyampaikan permohonan penundaan ke minggu depan sehingga tadi di persidangan diputuskan dijadwalkan kembali, yaitu tanggal 12 Februari untuk pemeriksaan yang bersangkutan,” kata Dame kepada wartawan, Kamis (5/2).

Menurut Dame, Khofifah tidak dapat menghadiri sidang hari ini karena harus menjalani sejumlah agenda kerja yang telah dijadwalkan jauh sebelum surat panggilan dari JPU KPK diterima.

Dame menjelaskan pemanggilan Khofifah sebagai saksi merupakan tindak lanjut atas berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan sebelumnya.

Baca Juga:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, almarhum Kusnadi, majelis hakim menilai perlu mendengarkan keterangan langsung dari Khofifah.

“Saudara Khofifah akan dimintai keterangan terkait prosedur penganggaran, termasuk hal-hal yang perlu diklarifikasi dari BAP saudara Kusnadi,” ujarnya.

Gubernur Jatim Khofifah dijadwalkan hadir sebagai saksi di sidang korupsi dana hibah Pemprov Jatim pada 12 Februari.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Khofifah Indar Parawansa sidang korupsi dana hibah Jaksa KPK Korupsi dana hibah Pengadilan Tipikor Surabaya Kusnadi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU