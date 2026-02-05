Untag Surabaya Kukuhkan 50 Insinyur Baru Angkatan 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya mengukuhkan 50 insinyur baru Program Profesi Insinyur (PPI) angkatan keempat tahun 2026 dalam prosesi pengucapan sumpah profesi di kampus Untag Surabaya, Kamis (5/2).

Pengukuhan ini menjadi bagian dari komitmen Untag Surabaya dalam mencetak insinyur berintegritas, profesional, dan beretika guna menjawab tantangan pembangunan nasional yang makin kompleks.

Rektor Untag Surabaya Dr Harjo Seputro menyatakan sumpah profesi insinyur bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral untuk mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap karya keinsinyuran.

“Tantangan pembangunan infrastruktur nasional makin kompleks sehingga insinyur lulusan Untag Surabaya tidak hanya menjadi teknokrat, tetapi juga pemecah masalah yang tangguh, berintegritas, dan menjunjung tinggi profesionalisme,” ujar Harjo.

Dia juga menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan seiring pesatnya transformasi teknologi agar lulusan tetap kompetitif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Sementara itu, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Jawa Timur Gentur Prihantono menyebut pengukuhan 50 insinyur ini merupakan capaian positif bagi dunia keinsinyuran di Jawa Timur.

“Hari ini sekitar 50 insinyur dikukuhkan dari angkatan keempat. Ini penting, karena Undang-Undang Keinsinyuran Tahun 2014 pada dasarnya melindungi profesi insinyur itu sendiri,” katanya.

Gentur menjelaskan seluruh aktivitas keinsinyuran, khususnya di bidang konstruksi, memiliki konsekuensi hukum. Kesalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dapat berdampak pada persoalan perdata, bahkan pidana jika menimbulkan kecelakaan.