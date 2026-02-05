Pemkot Surabaya Gelontorkan Beasiswa Rp200 Miliar, Sasar 24 Ribu Mahasiswa Miskin

JPNN.com

Kamis, 05 Februari 2026 – 20:02 WIB
Pemkot Surabaya menggelontorkan dana Rp150-Rp200 miliar dalam bentuk beasiswa untuk 24.000 mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menggelontorkan dana sekitar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa miskin. 

Sasarannya sebanyak 24.000 ribu mahasiswa di Kota Pahlawan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

Bantuan itu disepekati dalam MoU yang ditandatangani bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan delapan PTN dan 24 PTS di Balai Kota Surabaya, Kamis (5/2).

Eri menjelaskan besaran beasiswa yang diberikan kepada setiap mahasiwa adalah Rp2.500.0000.

Dia menyebut bantuan itu diprioritaskan untuk keluarga prasejahtera desil 1 sampai 5.

“Prinsipnya satu keluarga minimal satu sarjana untuk memutus rantai kemiskinan,” jelasnya.

Eri berharap para penerima beasiswa menjaga semangat kuliah dan harus menunjukkan akan menjadi generasi emas.

"Insyaallah salah satu dari kalian ketika memiliki semangat yang luar biasa tak doakan ada di Wali Kota Surabaya dan itu yang harus anda buktikan Surabaya dibangun karena kebersamaan," pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Pemkot Surabaya memberikan bantuan beasiswa kepada 24.000 ribu mahasiswa melalui beasiswa, per orang dapat Rp2,5 juta

