JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mobil Tertabrak Kereta di Perlintasan Sebidang di Lamongan, 1 Tewas

Mobil Tertabrak Kereta di Perlintasan Sebidang di Lamongan, 1 Tewas

Kamis, 05 Februari 2026 – 13:32 WIB
Mobil Tertabrak Kereta di Perlintasan Sebidang di Lamongan, 1 Tewas - JPNN.com Jatim
Sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan sebidang KM 67+01 petak jalan Gembong–Babat jalur hulu, tepatnya di Dusun Dati, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Rabu (4/2) pukul 20.45 WIB. Foto: Humas Polres Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan sebidang KM 67+01 petak jalan Gembong–Babat jalur hulu, tepatnya di Dusun Dati, Desa Datinawong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan pada Rabu (4/2) pukul 20.45 WIB.

Mobil tersebut dikemudikan oleh AM (37), laki-laki, asal Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dengan penumpang Sup (42), laki-laki, alamat Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hmazaid menjelaskan kejadian itu bermula mobil yang saat melaju dari arah barat.

Baca Juga:

Kendaraan tersebut kemudian berbelok ke arah selatan menuju Desa Datinawong, dan melintasi perlintasan rel kereta api tanpa palang pintu di KM 67+01 Desa Datinawong.

“Nahasnya secara bersamaan melintas Kereta Api Sembrani 41 dari arah timur ke barat melalui jalur hulu, yang kemudian menabrak bagian tengah mobil,” kata Hamzaid, Kamis (5/2).

Akibat benturan keras tersebut, kendaraan terpental kurang lebih 15 meter dari perlintasan, sementara penumpang di dalam mobil terpental keluar.

Baca Juga:

“Kejadian itu membuat pengemudi AM meninggal dunia di tempat dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki,” katanya.

Sementara itu, korban saudara Sup mengalami luka berat pada tangan kiri dan kaki kiri, selanjutnya dievakuasi dan mendapatkan perawatan intensif di RSU Muhammadiyah Babat.

Kecelakaan di perlintasan sebidang di Desa Datinawong, Lamongan menewaskan seorang penumpang mobil.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lamongan mobil tertabrak kereta kecelakaan perlintasan sebidang kecelakaan kereta api lamongan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU