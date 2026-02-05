JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Festival Rujak Uleg dan Surabaya Vaganza Masuk 125 Karisma Event Nusantara 2026

Festival Rujak Uleg dan Surabaya Vaganza Masuk 125 Karisma Event Nusantara 2026

Kamis, 05 Februari 2026 – 14:09 WIB
Festival Rujak Uleg dan Surabaya Vaganza Masuk 125 Karisma Event Nusantara 2026 - JPNN.com Jatim
Festival rujak uleg bakal digelar di Balai Kota Surabaya. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya kembali mencatatkan prestasi di level nasional. Dua agenda andalan Kota Pahlawan, Festival Rujak Uleg dan Parade Bunga Surabaya Vaganza, terpilih dalam 125 Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 yang masuk kalender resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Herry Purwadi menyebut keberhasilan tersebut menjadi indikator kuat bahwa kualitas penyelenggaraan event di Surabaya telah memenuhi standar nasional.

“Tahun lalu kami hanya bisa mengajukan satu event karena ada pembatasan. Tahun ini pembatasan itu sudah tidak ada, sehingga dua event kami ajukan dan alhamdulillah keduanya lolos kurasi,” ujar Herry, Rabu (4/2).

Baca Juga:

Dia menjelaskan proses seleksi KEN dilakukan secara komprehensif. Kurator tidak hanya menilai kreativitas konsep acara, tetapi juga manajemen pelaksanaan, termasuk kesiapan panitia dalam mengantisipasi risiko dan mengelola pengunjung.

“Setiap event harus punya perencanaan yang jelas, mulai dari pengelolaan massa sampai langkah antisipasi jika terjadi kendala di lapangan,” katanya.

Menurut Herry, aspek lingkungan serta dampak ekonomi, sosial, dan budaya juga menjadi poin penting dalam penilaian.

Baca Juga:

Event yang dinilai layak harus mampu mendatangkan wisatawan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Penilaian juga melihat sejauh mana event itu berdampak, apakah bisa menggerakkan ekonomi, melibatkan UMKM, dan membangun kolaborasi lintas sektor,” imbuhnya.

Dua Event Ikonik Surabaya masuk dalam Kalender Nasional Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya Festival Rujak Uleg Event Surabaya Parade Bunga Surabaya Vaganza KEN 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU