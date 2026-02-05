Festival Rujak Uleg dan Surabaya Vaganza Masuk 125 Karisma Event Nusantara 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya kembali mencatatkan prestasi di level nasional. Dua agenda andalan Kota Pahlawan, Festival Rujak Uleg dan Parade Bunga Surabaya Vaganza, terpilih dalam 125 Karisma Event Nusantara (KEN) 2026 yang masuk kalender resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Herry Purwadi menyebut keberhasilan tersebut menjadi indikator kuat bahwa kualitas penyelenggaraan event di Surabaya telah memenuhi standar nasional.

“Tahun lalu kami hanya bisa mengajukan satu event karena ada pembatasan. Tahun ini pembatasan itu sudah tidak ada, sehingga dua event kami ajukan dan alhamdulillah keduanya lolos kurasi,” ujar Herry, Rabu (4/2).

Dia menjelaskan proses seleksi KEN dilakukan secara komprehensif. Kurator tidak hanya menilai kreativitas konsep acara, tetapi juga manajemen pelaksanaan, termasuk kesiapan panitia dalam mengantisipasi risiko dan mengelola pengunjung.

“Setiap event harus punya perencanaan yang jelas, mulai dari pengelolaan massa sampai langkah antisipasi jika terjadi kendala di lapangan,” katanya.

Menurut Herry, aspek lingkungan serta dampak ekonomi, sosial, dan budaya juga menjadi poin penting dalam penilaian.

Event yang dinilai layak harus mampu mendatangkan wisatawan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Penilaian juga melihat sejauh mana event itu berdampak, apakah bisa menggerakkan ekonomi, melibatkan UMKM, dan membangun kolaborasi lintas sektor,” imbuhnya.