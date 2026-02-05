Antrean Panjang Emas Fisik, Ini Penjelasan Resmi Pegadaian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Pegadaian memastikan ketersediaan emas bagi nasabah berada dalam kondisi aman dan sepenuhnya dijamin.

Pegadaian menegaskan setiap transaksi produk investasi emas memiliki underlying asset dengan rasio 1:1, yakni setiap gram emas yang dimiliki nasabah dijamin dengan emas fisik setara.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Dwi Hadi Atmaka menjelaskan emas fisik tersebut disimpan di brankas penyimpanan emas (vault) berstandar internasional dan diaudit secara berkala oleh regulator serta pengawas, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pegadaian mengakui saat ini terjadi lonjakan permintaan emas fisik secara bersamaan dari nasabah. Kondisi tersebut berdampak pada antrean panjang dalam proses pencetakan dan pengambilan emas fisik, mengingat proses produksi dan distribusi membutuhkan waktu sesuai denominasi atau gramasi yang diminta.

“Saat ini Pegadaian terus melakukan optimalisasi pencetakan emas fisik sesuai dengan permintaan denominasi atau gramasi emas dari nasabah, yang memang membutuhkan waktu untuk proses produksi dan distribusi,” ujar Dwi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2).

Sebagai bentuk komitmen kepada nasabah, Pegadaian segera memenuhi permintaan emas fisik yang sempat tertunda dengan meningkatkan kapasitas produksi serta mempercepat distribusi.

Perusahaan menargetkan seluruh permintaan emas fisik dapat diserahterimakan paling lambat akhir Februari 2026.

Bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat, Pegadaian memastikan likuiditas emas tetap aman dan terjamin. Nasabah tetap dapat melakukan transaksi gadai maupun buyback Tabungan Emas melalui jaringan outlet Pegadaian maupun aplikasi digital TRING!.