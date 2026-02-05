JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Bocah Tenggelam di Bengawan Solo Ditemukan Meninggal Dunia

Bocah Tenggelam di Bengawan Solo Ditemukan Meninggal Dunia

Kamis, 05 Februari 2026 – 09:34 WIB
Bocah Tenggelam di Bengawan Solo Ditemukan Meninggal Dunia - JPNN.com Jatim
Bocah berinisial MN (13) yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo Lamongan ditemukan pada hari kedua pencarian, Rabu (4/2). Foto: BPBD Jatim

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Bocah berinisial MN (13) yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo tepatnya di desa Babakan, Taman Mahoni Kabupaten Lamongan ditemukan pada hari kedua pencarian, Rabu (4/2).

MN ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pintu Babat Barage atau 300 meter dari pertama kali dilaporkan tenggelam.

“Pukul 17.20 WIB, tim gabungan dari Polres Lamongan bersama instansi terkait menemukan korban atas nama Ananda MN (13) yang sebelumnya dilaporkan hilang, korban kami temukan dalam keadaan meninggal dunia,” kata Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid.

Baca Juga:

Setelah ditemukan, korban segera dievakuasi oleh petugas dan dilakukan penanganan sesuai prosedur.

Pihaknya mewakili Polres Lamongan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban serta mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Khususnya para orang tua, meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak saat beraktivitas di sekitar sungai atau perairan terbuka, terlebih pada kondisi cuaca yang kurang bersahabat,” ujar Hamzaid.

Baca Juga:

Sebelumnya, dua bocah berinisial MN (13) dan R (14) dilaporkan tenggelam saat berenang di Sungai Bengawan Solo, kawasan Babakan Taman Mahoni, Desa Kendal, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan pada Selasa (3/2).

Hamzaid mengatakan peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan warga kepada pihak kepolisian pada sore hari.

Tim gabungan menemukan bocah di Lamongan yang tenggelam di Sungai Bengawan Solo.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   bocah tenggelam Sungai Bengawan Solo polres lamongan bengawan solo lamongan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU