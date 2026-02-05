Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat di Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (5/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Kromengan, Lawang, Pagelaran, Singosari, Sumberpucung, Tirtoyudo, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Kasembon dam Poncokusumo. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Jabung, Lawang, dan Poncokusumo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.