JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat di Sejumlah Kawasan

Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat di Sejumlah Kawasan

Kamis, 05 Februari 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat di Sejumlah Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini, Jumat (23/5). Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (5/2) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Kromengan, Lawang, Pagelaran, Singosari, Sumberpucung, Tirtoyudo, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Baca Juga:

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Kasembon dam Poncokusumo. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Jabung, Lawang, dan Poncokusumo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU