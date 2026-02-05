JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Bakal Berawan di Seluruh Kawasan

Cuaca Surabaya Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Bakal Berawan di Seluruh Kawasan

Kamis, 05 Februari 2026 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Bakal Berawan di Seluruh Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca untuk Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (5/2).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya masih berawan di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Sore dan malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 13-17 kilometer per jam.

Baca Juga:

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Seharian berpotensi berawan di seluruh kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU