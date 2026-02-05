Cuaca Jawa Timur 5 Februari 2026, Pagi-Sore Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

JPNN.com

Kamis, 05 Februari 2026 – 08:03 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (5/2).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Kediri, Lamongan, Lumajang, Magetan, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Sampang, Trenggalek, dan Tuban

Hujan lebat disertai petir melanda Sumenep dan Tulungagung. Adapun wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Lumajang, Pasuruan, Sumenep, dan Tulungagung. Gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri.

Gerimis juga mengguyur Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, dan Probolinggo. WIlayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Lumajang dan Pasuruan. Gerimis mengguyur Kota Pasuruan dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Kota Pasuruan, Pasuruan, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
