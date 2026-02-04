Tiga Jenazah Ditemukan Selama Pengangkatan Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Sebanyak tiga jenazah ditemukan di sekitar perairan Selat Bali selama sepekan rangkaian operasi pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang dilakukan oleh petugas gabungan.

Jenazah pertama ditemukan pada Senin (2/2) dan telah berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) sebagai I Wayan Teja Setiawan alias Wawan, kru kapal yang saat ditemukan masih mengenakan pakaian lengkap serta membawa identitas diri.

Sementara itu, satu jenazah lainnya yang juga ditemukan pada hari yang sama hingga kini belum dapat diidentifikasi.

Kasatpolairud Polresta Banyuwangi Kompol Muchamad Wahyudi menjelaskan, jenazah ketiga ditemukan warga di pesisir pantai wilayah Sumur Kembar, kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Gilimanuk, Rabu (4/2) pagi.

Saat ditemukan, jenazah tersebut dalam kondisi tidak utuh dan tergeletak di bibir pantai. Warga kemudian melaporkan temuan itu ke Bhabinkamtibmas Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk.

“Jenazah pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 07.30 WIB, lalu dilaporkan ke aparat setempat di kawasan Pelabuhan Gilimanuk,” kata Wahyudi, Rabu (4/2).

Setelah menerima laporan, petugas gabungan dari wilayah Provinsi Bali langsung melakukan pengecekan di lokasi. Setelah dipastikan, jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Negara, Bali, untuk penanganan lebih lanjut.

“Saat ini jenazah ditangani di RSUD Negara. Kami masih menunggu informasi lanjutan dari pihak rumah sakit,” ujarnya.