JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tiga Jenazah Ditemukan Selama Pengangkatan Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya

Tiga Jenazah Ditemukan Selama Pengangkatan Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya

Rabu, 04 Februari 2026 – 20:02 WIB
Tiga Jenazah Ditemukan Selama Pengangkatan Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya - JPNN.com Jatim
Evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya memunculkan tiga jenazah, satu di antaranya telah teridentifikasi oleh tim DVI. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Sebanyak tiga jenazah ditemukan di sekitar perairan Selat Bali selama sepekan rangkaian operasi pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya yang dilakukan oleh petugas gabungan.

Jenazah pertama ditemukan pada Senin (2/2) dan telah berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) sebagai I Wayan Teja Setiawan alias Wawan, kru kapal yang saat ditemukan masih mengenakan pakaian lengkap serta membawa identitas diri.

Sementara itu, satu jenazah lainnya yang juga ditemukan pada hari yang sama hingga kini belum dapat diidentifikasi.

Baca Juga:

Kasatpolairud Polresta Banyuwangi Kompol Muchamad Wahyudi menjelaskan, jenazah ketiga ditemukan warga di pesisir pantai wilayah Sumur Kembar, kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), Gilimanuk, Rabu (4/2) pagi.

Saat ditemukan, jenazah tersebut dalam kondisi tidak utuh dan tergeletak di bibir pantai. Warga kemudian melaporkan temuan itu ke Bhabinkamtibmas Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk.

“Jenazah pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 07.30 WIB, lalu dilaporkan ke aparat setempat di kawasan Pelabuhan Gilimanuk,” kata Wahyudi, Rabu (4/2).

Baca Juga:

Setelah menerima laporan, petugas gabungan dari wilayah Provinsi Bali langsung melakukan pengecekan di lokasi. Setelah dipastikan, jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Negara, Bali, untuk penanganan lebih lanjut.

“Saat ini jenazah ditangani di RSUD Negara. Kami masih menunggu informasi lanjutan dari pihak rumah sakit,” ujarnya.

Sebanyak tiga jenazah ditemukan selama operasi pengangkatan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KMP Tunu Pratama Jaya bangkai kmp tunu pratama jaya evakuasi kmp tunu operasi penangkatan kapal polresta banyuwangi korban kmp tunu pratama jaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU