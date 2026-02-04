Hadapi Puncak Musim Hujan, Pemkot Surabaya Percepat Overlay Jalan Rawan Genangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Memasuki puncak musim hujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penanganan jalan-jalan yang kerap tergenang air. Selain melakukan normalisasi saluran dan peningkatan kapasitas drainase, Pemkot juga fokus melakukan perbaikan jalan melalui metode overlay di sejumlah titik rawan.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Dedy Purwito mengatakan peningkatan kualitas jalan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi genangan saat hujan deras.

“Ada beberapa lokasi jalan yang akan kita tingkatkan melalui overlay sebagai bagian dari pengurangan genangan,” ujar Dedy, Rabu (4/2).

Baca Juga: Hujan Deras Disertai Angin di Surabaya Sebabkan Papan Reklame Patah

Sejumlah titik telah ditetapkan sebagai prioritas, di antaranya kawasan Tenggilis Mejoyo yang selama ini kerap mengalami genangan.

Selain itu, peningkatan jalan juga akan dilakukan di Jalan Ngagel Madya, tepatnya di depan Sekolah Santa Clara. Tak hanya di wilayah tengah dan timur, kawasan Surabaya Utara juga menjadi perhatian.

Menurut Dedy, sejumlah ruas jalan di kawasan Perak, seperti Teluk Bayur dan Teluk Nibung, masuk dalam daftar prioritas overlay karena sering terdampak genangan saat hujan lebat.

Dedy menjelaskan, pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026, fokus utama Pemkot Surabaya adalah penanganan jalan berlubang yang jumlahnya meningkat signifikan seiring intensitas hujan.

“Bulan Desember hingga Januari memang menjadi puncak musim hujan, sehingga prioritas kami adalah perbaikan jalan-jalan berlubang,” katanya.