JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hadapi Puncak Musim Hujan, Pemkot Surabaya Percepat Overlay Jalan Rawan Genangan

Hadapi Puncak Musim Hujan, Pemkot Surabaya Percepat Overlay Jalan Rawan Genangan

Rabu, 04 Februari 2026 – 19:07 WIB
Hadapi Puncak Musim Hujan, Pemkot Surabaya Percepat Overlay Jalan Rawan Genangan - JPNN.com Jatim
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan perbaikan jalan melalui metode overlay di sejumlah titik rawan genangan. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Memasuki puncak musim hujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penanganan jalan-jalan yang kerap tergenang air. Selain melakukan normalisasi saluran dan peningkatan kapasitas drainase, Pemkot juga fokus melakukan perbaikan jalan melalui metode overlay di sejumlah titik rawan.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Dedy Purwito mengatakan peningkatan kualitas jalan menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi genangan saat hujan deras.

“Ada beberapa lokasi jalan yang akan kita tingkatkan melalui overlay sebagai bagian dari pengurangan genangan,” ujar Dedy, Rabu (4/2).

Baca Juga:

Sejumlah titik telah ditetapkan sebagai prioritas, di antaranya kawasan Tenggilis Mejoyo yang selama ini kerap mengalami genangan.

Selain itu, peningkatan jalan juga akan dilakukan di Jalan Ngagel Madya, tepatnya di depan Sekolah Santa Clara. Tak hanya di wilayah tengah dan timur, kawasan Surabaya Utara juga menjadi perhatian.

Menurut Dedy, sejumlah ruas jalan di kawasan Perak, seperti Teluk Bayur dan Teluk Nibung, masuk dalam daftar prioritas overlay karena sering terdampak genangan saat hujan lebat.

Baca Juga:

Dedy menjelaskan, pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026, fokus utama Pemkot Surabaya adalah penanganan jalan berlubang yang jumlahnya meningkat signifikan seiring intensitas hujan.

“Bulan Desember hingga Januari memang menjadi puncak musim hujan, sehingga prioritas kami adalah perbaikan jalan-jalan berlubang,” katanya.

Pemkot Surabaya memprioritaskan overlay di sejumlah ruas jalan langganan genangan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya banjir surabaya penanganan banjir surabaya jalan rawan banjir jalan rawan genangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU