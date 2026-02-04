Epson Perkenalkan Lifestudio, Proyektor Portable dengan Speaker Bose

JPNN.com

Rabu, 04 Februari 2026 – 17:02 WIB
Epson Lifestudio hadir dengan Google TV, speaker Bose, dan desain ringkas untuk gaya hidup modern. Foto: Dok. Epson

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Epson, pemimpin global dalam teknologi proyektor, resmi meluncurkan lini proyektor portabel terbarunya, Epson Lifestudio, yang akan dipasarkan di kawasan Asia Tenggara.

Mengusung konsep gaya hidup modern dan fleksibel, seri ini terdiri dari Lifestudio Pop (EF-61G, EF-62N) serta Lifestudio Flex (EF-71, EF-72), yang dirancang untuk menjawab kebutuhan hiburan dan produktivitas masyarakat urban masa kini.

Dengan desain elegan dan ringkas, Epson Lifestudio memungkinkan pengguna menikmati hiburan berkualitas tinggi di berbagai waktu dan tempat secara fleksibel.

Keunggulan desainnya pun mendapat pengakuan global. Lifestudio Pop berhasil meraih Good Design Award 2025 dan masuk dalam jajaran Top 100 Products berkat estetika minimalis serta desainnya yang dinamis dan modern.

Peluncuran resmi Epson Lifestudio Pop dan Flex berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta, dengan mengusung tema 'Style It. Flex It. Blast It.'. Acara ini menjadi representasi gaya hidup modern yang memadukan desain, teknologi, dan hiburan dalam satu pengalaman imersif.

Para tamu undangan dapat merasakan langsung fleksibilitas Epson Lifestudio melalui berbagai instalasi, mulai dari penggunaan di ruang keluarga modern, ruang gim konsol dengan konsep proyeksi dinamis, hingga pengalaman menonton layar lebar di kamar tidur dengan proyeksi ke dinding maupun plafon.

Konsep ini diharapkan mampu menghadirkan momen kebersamaan keluarga yang lebih berkesan. Selain penggunaan dalam ruangan, Epson Lifestudio juga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas luar ruangan seperti menonton film di halaman rumah atau saat berwisata di alam terbuka.

Menjawab Kebutuhan Gaya Hidup Hybrid

Seiring meningkatnya jumlah profesional modern dan digital nomad, kebutuhan akan perangkat portabel yang terkoneksi pun semakin tinggi. Menjawab tantangan tersebut, Epson menghadirkan seri Lifestudio yang memadukan tampilan layar besar, audio bertenaga dengan Sound by Bose, serta desain ringkas yang praktis.

