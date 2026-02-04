National Hospital Surabaya Gelar Vaksinasi Gratis Vitamin A untuk Balita

jatim.jpnn.com, SURABAYA - National Hospital Surabaya menggelar kegiatan pemberian vitamin A gratis bagi anak balita sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dan berlangsung selama satu pekan.

Direktur National Hospital Surabaya dr Hendera Henderi, Sp.OG, MHPM, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam berinvestasi pada kesehatan generasi masa depan, khususnya anak-anak usia dini.

“National Hospital tidak hanya berfokus pada pengembangan fasilitas dan alat kesehatan, tetapi juga berkomitmen pada investasi masa depan, yaitu kesehatan anak-anak. Vitamin A ini sangat penting bagi tumbuh kembang mereka,” ujar dr Hendera, Selasa (3/2).

Dis menjelaskan pemberian vitamin A ditujukan bagi anak usia 6 bulan hingga 5 tahun dengan dua jenis kapsul yang disesuaikan dengan usia. Kapsul biru diberikan kepada bayi usia 6–11 bulan, sedangkan kapsul merah untuk anak usia 12–59 bulan.

Menurutnya, manfaat vitamin A tidak hanya untuk menjaga kesehatan mata, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh anak.

“Selama ini vitamin A dikenal baik untuk kesehatan mata, dan itu memang yang utama. Namun vitamin A juga membantu meningkatkan imunitas anak agar tidak mudah sakit, apalagi saat ini sedang banyak kasus influenza dan penyakit infeksi lainnya,” jelasnya.

Dia menambahkan kegiatan ini rutin digelar dua kali dalam setahun, yakni pada Februari dan Agustus, sesuai dengan program nasional. Tahun ini, National Hospital menyediakan vitamin A gratis tanpa kuota terbatas selama persediaan masih tersedia.

“Kami buka seluas-luasnya untuk masyarakat. Tidak dibatasi jumlah, gratis, selama stok masih ada. Waktunya juga kami buat fleksibel, tidak hanya satu hari, tetapi berlangsung selama satu minggu penuh,” ucapnya.