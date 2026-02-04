Kata Pemerhati Sejarah Soal Rumah Radio Bung Tomo yang Kini Jadi rumah Modern

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perobohan bangunan Cagar Budaya Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar Nomor 10, Tegalsari, Surabaya kembali menjadi sorotan publik seusai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku prihatin terhadap situs-situs bersejarah yang dibongkar.

Bangunan tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi siaran tokoh pejuang Sutomo atau Bung Tomo untuk membakar semangat perlawanan Arek-arek Suroboyo terhadap pasukan sekutu dalam Pertempuran Surabaya November 1945.

Namun, bangunan bersejarah itu kini telah rata dengan tanah. Di atasnya berdiri rumah mewah milik pihak swasta.

Pemerhati sejarah dari Begandring Soerabaia, Kuncarsono Prasetyo mengatakan, pembongkaran rumah radio Bung Tomo terjadi pada Mei 2016 silam. Ia menjadi saksi kunci sekaligus pelapor pertama peristiwa tersebut.

“Pada tahun 2016 pagi jam 07.00 WIB. Saya sedang cari makan dan lihat kok ditutup seng, saya pikir cuma direnovasi. Akhirnya tak buka, loh kosong. Itu tak foto, kemudian tak posting (di media sosial),” kata Kuncar saat dikonfirmasi, Selasa (3/2).

Kuncar mengaku langsung melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Surabaya bersama komunitas pecinta sejarah. Bahkan, gugatan hukum sempat dilayangkan ke pengadilan pada 2017, meski kandas.

Menurut Kuncar, rumah itu awalnya milik seorang pejuang bernama Amin sejak 1935. Pada 1996, bangunan tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya bernama Rumah Tinggal Pak Amin berdasarkan SK Walikotamadya Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996.

“Zaman (penjajahan) Belanda itu rumah Pak Amin, Amin itu pejuang,” ujarnya.